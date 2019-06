Paolo Giordano ancora in Slovacchia per presentare il suo “Divorare il cielo”

Torna in Slovacchia per presentare la nuova traduzione in slovacco di un suo romanzo lo scrittore Paolo Giordano. Il suo ultimo “Divorare il cielo” ( , traduzione di Mária Štefánková) sarà presentato alla Libreria Martinus di via Obchodna a Bratislava martedì 11 giugno nell’ambito del festival Dolce Vitaj 2019. Uscito esattamente un anno fa, il libro è diventato subito un grande successo, arrivando al secondo posto nella classifica dei primi cento libri del 2018 pubblicata dal Corriere della Sera.

Il volume è incentrato sul nostro bisogno di trasgredire, ma allo stesso tempo di appartenere costantemente a qualcosa o a qualcuno. Al centro c’è una giovane generazione colma di vita, che conosce tutto eppure non si riconosce in niente. Ragazzi che, con un piede ancora nel vecchio millennio, sono rivolti al futuro, ma alla disperata ricerca di un fuoco che li tenga accesi. L’autore racconta in questo libro l’amore, il dolore, la necessità di trovare uno scopo all’esistenza.

Paolo Giordano (Torino, 1982) è un ricercatore scientifico ma è soprattutto conosciuto come scrittore. Dopo avere frequentato due corsi di scrittura alla Scuola Holden di Baricco, ha pubblicato nel 2008 “La solitudine dei numeri primi” che ha sbancato le librerie con due riconoscimenti di primo piano: il Premio Strega e il Premio Campiello (categoria Opera Prima). Dopo questo primo romanzo, trasposto nel film omonimo dal regista Saverio Costanzo, sono arrivati “Il corpo umano” (2012) e “Il nero e l’argento” (2014).

Tutti sono stati pubblicati anche in Slovacchia , tradotti da Mária Štefánková e pubblicati dalla casa editrice Slovart.

Quando: martedì 11 giugno 2019, ore 18:00

Organizzato da : in collaborazione con Slovart, Martinus

Ingresso libero