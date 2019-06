Lajčák: Trump e Putin potrebbero incontrarsi per un faccia a faccia in Slovacchia

Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero incontrarsi in Slovacchia, alle celebrazioni per il 75° anniversario dell’Insurrezione nazionale slovacca (SNP), che si svolgeranno a Banská Bystrica il prossimo 29 agosto. L’ipotesi è stata ventilata ieri nel corso della sua visita in Russia dal ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajčák che, come riportato dall’agenzia di stampa Tasr, ha dichiarato: «Se i due leader hanno bisogno di incontrarsi, sono invitati in Slovacchia e possono sfruttare questa occasione». Dunque, il presidente americano e il capo del Cremlino faccia a faccia in terra slovacca? Per il momento è solo una ipotesi, si attendono conferme. In ogni caso, come sottolineato dalla stesso numero uno della diplomazia slovacca, «le celebrazioni di agosto non dipenderanno da chi viene e chi no. Sono comunque le nostre celebrazioni, per il nostro popolo».

(Francesco Pizzigallo)

