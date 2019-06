Il presidente Kiska alla conferenza Globsec: abbiamo bisogno di un’Europa forte e unita

Maggiore integrazione, investimenti nella sicurezza. Per una Europa indipendente, più unita e più forte. Questo il pensiero dell’uscente presidente della Repubblica Slovacca, Andrej Kiska, intervenuto ieri alla conferenza sulla sicurezza Globsec 2019 a Bratislava. «Per soddisfare le nostre ambizioni – – dobbiamo essere più integrati. Il ritorno agli Stati nazionali non è una soluzione, dobbiamo essere più europei, non solo nei nostri discorsi e non solo a Bruxelles». Secondo Kiska, essere europei «significa rispettare lo stato di diritto, difendere la libertà dei media e la società civile, perché la nostra Unione europea non è soltanto un progetto economico, ma una unione di valori e principi democratici». Il presidente, al suo ultimo discorso di politica estera, si è anche soffermato sulle relazioni tra Europa e NATO, sottolineando che «se investiamo nelle nostre forze, rafforzeremo il pilastro europea della NATO e rafforzeremo l’Europa. Ecco perché dobbiamo investire nelle forze armate, per poter agire in modo indipendente, senza dipendere dagli altri».

(Francesco Pizzigallo)

Foto prezident.sk