Calcio, appuntamento il 6 luglio a Dunajská Streda per la Supercoppa ceco-slovacca

Sarà lo stadio di Dunajská Streda, quest’anno, ad ospitare quella che, per gli appassionati di calcio, è la sfida più attesa dell’estate: la Supercoppa ceco-slovacca che, come da tradizione, mette di fronte le vincitrici della coppa nazionale slovacca (Slovnaft Cup) e della coppa nazionale ceca (MOL Cup). A sfidarsi, per questa edizione, ci saranno gli slovacchi dello Spartak Trnava e i cechi dello Slavia Praga. Si giocherà sabato 6 luglio, come concordato dai presidenti delle due Federazioni nazionali, Jan Kováčik per la Slovacchia e Martin Malik per la Repubblica Ceca. L’orario del calcio di inizio non è ancora stato comunicato, ma i supporters possono già segnarsi la data in agenda. «Credo che a Dunajská Streda ci sarà una atmosfera irripetibile e che i tifosi del calcio slovacco e ceco avranno una grande esperienza», il commento del presidente Kováčik sul sito ufficiale della Federazione slovacca.

(Francesco Pizzigallo)

Foto jarmoluk CC0