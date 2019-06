Lo stipendio mensile medio in Slovacchia oltre mille euro nel primo trimestre

Lo stipendio mensile nominale medio in Slovacchia ha raggiunto il valore di 1.023 euro nel primo trimestre 2019, il 7,1% in più dei 955 euro dell’anno precedente. I dati resi noti dall’Ufficio di Statistica mostrano che l’aumento così importante dei salari ha colto di sorpresa gli analisti, che non vedevano niente del genere dal 2012. Come sempre nelle statistiche, si sta parlando di valori al lordo.

La regione di Bratislava risulta l’unica con una media salariale (di 1.310 euro) superiore al valore della media mensile nazionale. Al contrario, la regione di Prešov ha registrato lo stipendio medio più basso (777 euro), ma anche quello con la maggiore crescita relativa (+9,3%).

Le statistiche indicano che l’incremento più importante si è visto nelle retribuzioni medie degli insegnanti: con un 13% di aumento, i salari del settore istruzione arrivano a sfiorare i mille euro in media. Anche i settori della cultura e tempo libero (11,7%), pubblica amministrazione e difesa (11,3%) e sanità (10,1%) hanno visto sviluppi positivi superiori alla media.

In media, i salari mensili nominali più alti sono stati registrati nelle imprese finanziarie e assicurative (2.021 euro), informazione e comunicazione / ICT (1.886 euro) e nelle utilities (1.817), mentre i livelli salariali medi nominali più bassi sono nellìedilizia (707 euro) e nei servizi di alloggio e ristorazione (572).

(Red)

Foto mohamed_hassan