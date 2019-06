Bratislava, Business breakfast su rischi e responsabilità delle aziende in Slovacchia

Lo SMA Studio Morandini con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Slovacchia e la Camera di Commercio Italo-Slovacca organizza un Business breakfast a Bratislava per il prossimo 25 giugno sul tema Gestione dei rischi e delle responsabilità aziendali in Slovacchia: da obblighi ad opportunità. L’evento si terrà presso il Falkensteiner Hotel (Pilárikova 5, Bratislava) martedì 25 giugno 2019 alle 9:30. Registrazione e caffè dalle ore 09:00. L’incontro si svolgerà in lingua italiana.

Anche per adeguarsi alle normative europee, la Repubblica Slovacca ha da poco legiferato introducendo una serie di obblighi per aziende ed amministratori. Alla luce altresì dei recenti eclatanti casi che hanno toccato pure la comunità imprenditoriale è fondamentale recepire il nuovo contesto giuridico in modo positivo ed efficiente ma anche con un reale beneficio ed una concreta tutela per la singola azienda, la sua proprietà ed i suoi amministratori. Questo è il focus dell’evento.

Gli argomenti trattati includeranno:

· Responsabilità civile e penale dei membri dell’organo statutario nelle società di capitali.

· Come adottare una compliance programma 91/2016 (Responsabilità penale delle persone giuridiche).

Registrazioni entro il 18 giugno 2019 scrivendo a s.krutakova@studiomorandini.net.

Foto rawpixel