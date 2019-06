Mauro Tummolo in Slovacchia, parteciperà al “Česko Slovensko má talent”

Ormai conosciuto anche in Slovacchia, il cantautore italiano Mauto Tummolo torna in questi giorni per due impegni professionali. Venerdì 7 giugno si esibirà in concerto in compagnia di un altro artista conosciuto in Slovacchia, Dany Di Dionisio, presso il locale Italia Mia di Šaľa, con un programma di cover di musica leggera italiana dagli anni ’60 ad oggi e composizioni originali. Vedi qui l’ . Mentre sabato 8 giugno Tummolo sarà impegnato presso gli studi di TV JOJ a Bratislava per il talent show Česko Slovensko má talent. Per maggiori info e aggiornamenti vedere il sito .

(Red)