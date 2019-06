Aziende automotive, il 15% considera di trasferire la produzione altrove

Sette aziende automobilistiche su dieci in Slovacchia hanno visto una crescita del proprio fatturato nel 2018, e per il 47% di loro l’aumento è stato a due cifre. Le previsioni per quest’anno delle imprese del settore sono tuttavia meno ottimistiche dello scorso anno, dice un’ , e solo il 20% delle aziende automotive prevede una crescita a due cifre. Il 48% delle imprese pianifica nei prossimi 3-5 anni importanti investimenti tecnologici e nel campo dell’automazione. Solo il 14% prevede di modificare il portafoglio di prodotti. L’anno scorso, il 60% delle aziende ha utilizzato oltre l’80% della propria capacità produttiva. Rispetto al 5% del 2018, quest’anno circa il 15% delle aziende automobilistiche sta considerando di trasferire la produzione dalla Slovacchia.

