Multe all’estero, novità per la riscossione di comuni e province

Non più solo apparecchi di rilevazione e multe. Il futuro dei controlli sul traffico passerà anche dalla riscossione delle sanzioni all’estero: ancora oggi, sono meno di mille i Comuni e le Province che si muovono per incassare le sanzioni relative a infrazioni commesse con veicoli a targa estera. Così gli enti dovrebbero affidarsi sempre più a società private. E, nel lungo termine, ci dovrebbe essere sempre meno bisogno di autovelox e affini: nel prossimo decennio, le scatole nere diventeranno obbligatorie per i veicoli nuovi e potranno consentire di rilevare le violazioni stradali semplicemente consultando la loro memoria.



Foto WMP by sa