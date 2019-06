Sondaggio: Pellegrini è il preferito come premier dopo le elezioni del 2020

Peter Pellegrini (Smer-SD) ha conquistato il primo posto in un sondaggio condotto dall’agenzia Focus per TV Markíza, tra le personalità politiche che gli slovacchi desidererebbero vedere come prossimo primo ministro. Il nome dell’attuale premier Pellegrini è stato indidcato da quasi il 15% del campione di partecipanti all’indagine per essere di nuovo a capo del governo dopo le elezioni parlamentari del marzo 2020. Percentuale che schizza al 56,8% se si considerano solo gli elettori del partito socialdemocratico Smer-SD.

Dietro di lui ci sono tre politici che ottengono un sostegno inferiore della metà, ovvero poco meno del 7%: Marián Kotleba, capo del partito di estrema destra Kotleba-Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS), è stato scelto dal 6,9% del campione, Richard Sulík, presidente del partito di opposizione Libertà e Solidarietà e il leader del più grande partito al governo Smer-SD, l’ex premier Robert Fico hanno avuto entrambi il 6,7%.

ĎAKUJEM ZA DÔVERU Ďakujem všetkým za vyjadrenú dôveru. Úprimne ma potešila a zároveň je to pre mňa obrovský záväzok do nasledujúcich mesiacov. Politici musia slúžiť ľuďom. Uverejnil používateľ Nedeľa 2. júna 2019

Nella lista compare anche il presidente Andrej Kiska, con un più modesto 3,4%, sebbene il partito che intenderebbe lanciare tra pochi giorni aveva mostrato poche settimane fa un potenziale appeal di almeno il 10% degli elettori. Anche i presidenti della coalizione vincente alle europee Progresivne Slovensko-Spolu (20,1%), cioè Michal Truban e Miroslav Beblavý, hanno ottenuto rispettivamente l’11° e il 12° posto con poco più dell’1% di sostegno.

Il sondaggio è stato condotto su un campione rappresentativ, ,i oltre mille persone poco prima delle elezioni europee, tra il 17 e il 23 maggio.

(Red)

Foto FB/pellegrini.peter