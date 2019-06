Banca centrale slovacca, il nuovo governatore Kažimír prende il comando

L’ex ministro delle Finanze Peter Kažimír ha preso possesso oggi della poltrona di governatore della Banca nazionale della Slovacchia (NBS) sostituendo il dimissionario Jozef Makúch dopo nove anni di regno. La cerimonia ufficiale di insediamento di Kažimír si è svolta oggi anche il passaggio di consegne per l’ex ministro era già avvenuto sabato 31 maggio. L’ex ministro ha dichiarato che come governatore vuole concentrarsi sulla digitalizzazione dei servizi di pagamento, continuando a realizzare misure volte a proteggere gli utenti di servizi finanziari e a migliorare le attività analitiche della Banca centrale, allo scopo di «prepararla a una nuova era». La priorità numero uno della banca «è sempre stata, e sempre sarà, la stabilità del settore finanziario», ha detto il governatore, che è convinto della necessità di aumentare l’alfabetizzazione finanziaria della gente comune.

Presente alla cerimonia il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD), che ha dichiarato che attende il nuovo governatore alle riunioni del consiglio dei ministri, dove potrà continuare a dare al governo ottimi consigli. Pellegrini ha ammesso che gli mancherà il collega, che ha sempre avuto opinioni utili e apprezzate. «Naturalmente mi mancherà, è un buon collega, amico e persona a cui potrei sempre rivolgermi, che si tratti del governo o del partito».

Kažimír è stato viceministro delle Finanze dal 2006 al 2010, e poi ministro dal 2012 al 2019. Nel 2017 ha tentato, senza successo, di essere eletto presidente dell’Eurogruppo, ovvero del gruppo di ministri delle Finanze dell’Eurozona. Negli ultimi anni aveva ricevuto numerosi attestati internazionali di stima per la sua opera come ministro, riconosciuta anche da una parte dell’opposizione in Slovacchia. Kažimír si era dimesso dalla posizione di vice presidente dei socialdemocratici in aprile, e ha annunciato la sua uscita definitiva dal partito Smer-SD nei prossimi giorni.

(Red)

Foto Andrej Klizan/ CC0