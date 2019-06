Gli slovacchi continuano ad essere i più indebitati nella regione

I debiti in capo alla popolazione slovacca ammontavano al 31 marzo 2019 a 36,6 miliardi di euro, secondo un pubblicato da Crif-Slovak Credit Bureau, organismo che gestisce i registri del credito di enti bancari e non bancari in Slovacchia. Il 71,3% del totale è costituito da prestiti per la casa e il 28,7%, oltre 10 miliardi, sono prestiti al consumo. Secondo il rapporto, uno slovacco adulto su tre ha debiti, con un livello record nella regione centro-europea. E questo malgrado i freni all’indebitamento messi in campo dalla Banca centrale slovacca negli utlimi anni. Un calcolo sulla popolazione over 18 in Slovacchia, composta da circa 4,4 milioni di persone, indica che la media globale di indebitamento è di quasi 8.250 euro.

(Red)

