Gli eventi del mese di giugno a Bratislava e dintorni

Mercato della ceramica – Pezinok

7 – 9 giugno 2019



Grande mostra mercato con esibizioni di ceramisti provenienti da tutta la Slovacchia e da alcuni paesi stranieri. L’evento include una esposizione di ceramica presso il locale Museo dei Piccoli Carpazi (Malokarpatské múzeum) e un concorso di ceramica, che mettono in risalto l’artigianato locale dei Piccoli Carpazi, una tradizione conosciuta da secoli. L’evento, arrivato alla sedicesima edizione, si svolge in un weekend di giugno per ricordare quando, il 14 giugno 1647, furono concessi a Pezinok i privilegi reali di Città. Grande partecipazione del pubblico, con oltre 20.000 visitatori.

Info:

Il Medioevo al parco – Sad Janka Kráľa, Bratislava

15 giugno 2019

Per la seconda edizione di Stredovek v Sade, il grande giardino pubblico sulla sponda destra del Danubio, che quando venne inaugurato era uno dei primi parchi pubblici d’Europa, il pubblico potrà visitare un accampamento di tende in stile medievale, ricostruzioni di battaglie con circa 120 soldati in costume, tornei di spada e diversi spettacoli, artigiani al lavoro su manufatti d’epoca e curiosità per bambini e adulti. L’ingresso è gratuito.

Info:

Cerimonia di incoronazione – Bratislava

21 – 23 giugno 2019

Ritorna in giugno, come ogni anno, la tradizionale rievocazione dell’incoronazione di uno dei diciotto re e regine del Regno d’Ungheria che furono investiti del titolo di sovrano a Bratislava nel periodo di quasi tre secoli in cui la città divenne capitale, mentre Budapest era sotto il controllo degli Ottomani. L’evento si svolge quest’anno dal 21 al 23 giugno in omaggio all’incoronazione di Maria Teresa del 25 giugno 1741. Per il corteo reale e la ricostruzione dei vari eventi dell’incoronazione tra Castello e centro città, intervengono oltre 200 figuranti in abiti storici, con cavalli e carrozze bardate come all’epoca. L’incoronazione che viene rievocata quest’anno è quella del 1808 di Maria Ludovica, terza moglie dell’Imperatore Francesco I, che aveva 17 anni. Il culmine della cerimonia vede l’arciverscovo di Esztergom psare sul capo del sovrano o della sovrana la famosa corona di Santo Stefano. Altre insegne di incoronazione sono la spada, il mantello, il pomo e lo scettro. Subito dopo, sulla cosiddetta “collina dell’incoronazione”, i cavalieri dell’Ordine dello Sperone d’oro giurano fedeltà al regno e promettono il mantenimento della sua integrità territoriale. Per saperne di più vedi .

Info:

