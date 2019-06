Il governo approva la cauzione per le bottiglie in PET, dal 2022

La cauzione sui contenitori monouso di bevande dovrebbe essere introdotta in Slovacchia a partire dal 2022, secondo un disegno di legge e approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri. La legge stabilisce che l’importo del deposito per una bottiglia di PET sia di 12 centesimi di euro, e di 10 centesimi la cauzione per le lattine in alluminio, somme che vengono restituite alla riconsegna dei contenitori vuoti. Il ministero ha stimato che il costo iniziale per mettere in atto il sistema cauzionale sarà di 80 milioni di euro.

Con la prevedibile approvazione da parte del Parlamento nei prossimi mesi, la Repubblica Slovacca diventerebbe il primo paese dell’Europa centrale ad introdurre tale sistema per il riciclaggio degli imballaggi a perdere delle bevande. Oggi circolano ogni anno in Slovacchia circa 1 miliardo di bottiglie PET, di cui il 60% verrebbe riciclato con la raccolta differenziata dei rifiuti, mentre 400 milioni di tonnellate di PET finiscono nelle discariche, per non parlare di quelle che arrivano nei fiumi o vengono buttate nelle strade o sul terreno. Più di 4 tonnellate di materie plastiche entrano ogni giorno nel Mar Nero provenienti dal Danubio. Le stime del ministero dicono che quando il sistema cauzionale sarà a regime verrà riciclato fino al 95% di bottiglie in PET e lattine.

Il sistema di riciclo con cauzione sarà obbligatorio per tutti i punti vendita con più di 300 m2 di superficie. Nel tempo, si prevede che si aggiungeranno gradualmente anche i negozi più piccoli. Il sistema prevede la fornitura agli esercizi commerciali di macchine automatiche per il ritiro dei materiali da riciclare e la restituzione della cauzione, e la creazione di un sistema generale di logistica.

(La Redazione)

Foto MatthewGollop