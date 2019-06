Ambasciata Slovacca, giovedì il recital lirico “Invito al viaggio”

L’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia e l’Istituto slovacco a Roma ospiteranno giovedì 6 giugno 2019 (ore 19:30) il concerto “Invito al viaggio”. La serata, in cui si esibiranno la mezzosoprano slovacca Dominika Marková e il pianista turco Mert Solmaz, è organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica „Santa Cecilia” di Roma, ed è parte del vasto progetto „ ” dell’EUNIC – cluster Rome. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo email rsvp.roma@mzv.sk.

(Red)