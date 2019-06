Bratislava, in custodia due aggressori di una coppia sul bus

Sono stati fermati dalla polizia due dei bulli che una settimana fa avevano dapprima minacciato e poi aggredito fisicamente una coppia su un autobus urbano a Bratislava. Si tratta di un diciottenne e un sedicenne che, accusati a vario titolo di lesioni personali e minacce, sono stati fermati e si trovano attualmente in custodia cautelare. I due, pare assieme ad altre persone non ancora identificate, avevano prima messo a soqquadro un mezzo della linea 83, creando scompiglio tra i passeggeri. Poi avevano insultato e picchiato, addirittura con pugni in faccia, due coniugi cinquantenni, finiti in ospedale con la sola colpa di aver provato a rimproverarli. Grazie ad indagini andate avanti per diversi giorni e ad alcune preziose testomonianze raccolte, gli agenti sono riusciti a incastrare i due giovani che, secondo le accuse, sarebbero i principali responsabili delle lesioni e delle minacce.

Questo ultimo episodio ha spinto il sindaco della capitale a decidere di prendere misure per la sicurezza dei passeggeri, come l’installazione di un sistema di telecamere di ogni mezzo del trasporto pubblico direttamente connesso con una centrale operativa.

(Francesco Pizzigallo)

