Bratislava, anche in agosto aperta la mostra sul paesaggio italiano “Affacciati sulla bellezza”

Ricordiamo che anche nel mese di agosto – e fino al 15 settembre, rimarrà visitabile la mostra di fotografia “Affacciati sulla bellezza. Il paesaggio italiano in fotografia”, una collezione di oltre cento fotografie che immagine per immagine compongono un quadro critico e affascinante sul paesaggio e la vita dell’Italia dal Dopoguerra in poi. Alcuni degli scatti esposti sono molto noti e già visti più volte altrove, altri sono meno conosciuti ma tutti godibili e degni di interesse, e tutti sono di maestridella fotografia italiana del secolo scorso e del primo scorcio di questo.



Nino Migliori, Gente dell’Emilia, 1959

Tra gli altri, ci sono fotografie di Gianni Berengo Gardin, Elio Ciol, Fulvio Roiter, Nino Migliori, Giuseppe Cavalli, Ferruccio Leiss, Toni Nicolini, Francesco Radino, Mario Giacomelli, Franco Fontana. E poi Guido Guidi, Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Mario Cresci, Olivo Barbieri, Luca Campigotto, Paolo Gioli, Mimmo Jodice.



Francesco Radino, Capri, 2003

La mostra è allestita a Bratislava presso il , Vajanského nábrežie 2. Orario: ore 10:00 – 18:00, chiuso il lunedì.



Maggiori info QUI.