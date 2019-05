Ultim’ora: , il leader dei socialdemocratici slovacchi Robert Fico sarebbe in Israele, dove è affidato a cure per i suoi problemi cardiologici. Già operato d’urgenza nel 2016, l’ex premier è «nelle mani dei migliori cardiologi israeliani», secondo fonti che il giornale definisce di alto livello, sia in Slovacchia che in Israele. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe informato della cosa.

(Red)

Foto EU2016SK CC0