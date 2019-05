Nell’Est Slovacchia apre casa di riposo costruita (anche) dagli Alpini

Viene inaugurata domani una residenza per anziani a Stará Halič, piccolo comune nel distretto di Lučenec, regione di Banská Bystrica. Nella struttura di tre piani, voluta dalle suore dell’ordine cattolico “La Famiglia di Maria”, che già promuovono molteplici attività per tutta l’area a favore di bambini, malati e anziani, ha lavorato sodo dal 2017 anche un gruppo di Alpini della sezione di Udine, che ha prestato la propria opera volontaria, in questo caso con lavori di edilizia, per aiutare a ralizzare la costruzione in economia. All’inaugurazione saranno presenti il Gruppo Alpini Slovacchia, una folta delegazione degli Alpini di Udine guidata dal loro presidente Soravito e il vice presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini (ANA) Lorenzo Cordiglia.

Della questione aveva più volte scritto il mensile l’Alpino, di cui alleghiamo un articolo uscito a marzo di quest’anno in cui l’iniziativa viene descritta nei dettagli. Per il progetto ha collaborato fattivamente, con supporto logistico ed organizzativo, il Gruppo Alpini della Slovacchia di recente costituzione. Gli alpini friulani hanno in particolare messo mano, risiedendo nel villaggio di Stará Halič con due turni all’anno, a opere murarie di completamento e alla sistemazione interna dell’edificio.

Hanno altresì in fase di costruzione nel cortile interno un locale autonomo da adibire ad ambulatorio, che una volta completato sarà l’unica struttura sanitaria a disposizione dell’intero abitato di oltre seicento anime. L’edificio dispone anche di una cappella indipendente già consacrata e di una farmacia che sarà a disposizione degli abitanti del comune. E fra le altre cose, gli alpini hanno regalato all’istituto religioso un forno elettrico per la erigenda panetteria e una macchina per la lavorazione delle calzature.

