Scontro mortale sulle strade di Trnava, due vittime e quattro feriti

È di due morti e quattro feriti il grave bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina non lontano da Trnava, lungo la strada che unisce il capoluogo a Bučany. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, un minivan Renault e un’auto Dacia si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato molto forte, con i due mezzi che sono andati praticamente distrutti. Per due persone, purtroppo, i soccorsi sono stati vani. In quattro, invece, sono finiti in ospedale. Al momento dello schianto pioveva molto e il manto stradale era viscido. Sul posto, oltre alla polizia e alle ambulanze, anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere dei veicoli. La strada tra Trnava e Bučany è rimasta a lungo interrotta per permettere le operazioni di soccorso.

(Francesco Pizzigallo)

Foto /policiaslovakia