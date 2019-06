Sviluppo sostenibile, una battaglia che si vince o si perde nelle città

Le nuove città devono essere costruite per le persone, non per le automobili. Saranno in prima linea per i rischi legati al clima.

Aprendo la prima in corso a Nairobi, in Kenya, la direttrice esecutiva dell’United Nations human settlement programme, la malese Maimunah Mohd Sharif, ha detto che «Se la battaglia per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) si vince o si perde nelle città, è necessario avere un impatto duraturo sulle comunità e assicurarsi che nessuno resti indietro», Per la Mohd Sharif la chiave è l’innovazione, che ha definito come «Nuove conoscenze e soluzioni per migliorare le condizioni di vita per tutti nelle città e nelle comunità. E’ il tema centrale dell’Assemblea perché le città, che guidano le economie nazionali, creando prosperità, migliorando lo sviluppo sociale e fornendo occupazione, possono anche essere terreno fertile per la povertà, l’esclusione e il degrado ambientale. Pertanto, le città dovranno continuare a guidare l’innovazione in modi rivoluzionari, a beneficio di tutti, come previsto nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il piano delle Nazioni Unite per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare la pace e la prosperità per tutti. Le soluzioni innovative e intelligenti fanno parte dei motivi per cui le città e le regioni si arricchiscono».

La Mohd Sharif ha chiesto ai delegati di pensare a come «promuovere tecnologie urbane intelligenti in grado di gestire i principali sistemi richiesti da una città – come acqua, trasporti e energia pulita ─ migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini» e a come i diversi Paesi possano creare un ambiente che incoraggi soluzioni innovative per eliminare la povertà; e come utilizzare al meglio le nuove conoscenze per servire meglio le comunità.

«L’UN-Habitat – ha detto la Mohd Sharif – punta a diventare un centro di eccellenza e innovazione che definisce il discorso globale e l’agenda sullo sviluppo urbano sostenibile, che produce conoscenze innovative, specializzate e all’avanguardia».

Dopo essersi complimentata per il lavoro fatto dall’ UN-Habitat, la vice segretario generale dell’Onu. Amina Mohammed ha evidenziato che «Le città non possono più essere costruite come sono state costruite New York o Nairobi: le nuove città devono essere costruite per le persone, non per le automobili. E dobbiamo costruire le città sapendo che saranno in prima linea per i rischi legati al clima: dall’innalzamento del livello del mare alle tempeste. Le città galleggianti possono far parte del nostro nuovo arsenale di strumenti» (vedi video).

Al primo High level panel ospitato dalll’UN Habitat Assembly hanno partecipato il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e quello del Sud Sudan Kiir Mayardit del Sud Sudan e i premier delle Figi Josai Vorege Bainimarama e dello Yemen (il governo di Aden) Maeen Abdulmalik Saeed e la Mohd Sharif che hanno risposto alle domande sull’innovazione urbana, le partnership con il settore privato e il ruolo del multilateralismo.

Kenyatta ha spiegato come la politica degli alloggi a prezzi accessibili, un diritto sancito dalla Costituzione keniota del 2010, «Sarà una grande sfida nel mondo dell’urbanizzazione. Per noi è quindi importante guardare a modi alternativi, nuovi e innovativi per raggiungere questo obiettivo. Senza una partnership con il settore privato, non c’è modo di fornire alloggi a prezzi accessibili alle persone».

Il presidente del Sud Sudan, il più giovane Stato del mondo che praticamente è in guerra da prima e dopo l’indipendenza, ha ammesso di avere grossi problemi di alloggi e infrastrutture partendo da zero e, con una buona dose di faccia tosta, ha sottolineato «l’importanza dello sviluppo nel sostenere la pace e la stabilità».

