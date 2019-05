Sinergitaly in missione a Brno con la Camera Commercio Italia-Repubblica Ceca

Si è svolta con successo, gli scorsi 8-9-10 Aprile, la missione in Repubblica Ceca organizzata dalla Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca (CCIRC) con la propria associata APERIO Consulting s.r.o. di Brno. Alla missione hanno partecipato alcuni componenti del Consiglio direttivo camerale, fra cui l’associazione Sinergitaly per la promozione delle eccellenze italiane nel mondo e il vicepresidente della CCIRC Riccardo Di Matteo.

Diversi gli incontri istituzionali presso la sede della Regione Sud Moravia e presso la Camera di Commercio di Brno, ove sono avvenuti incontri “B2B” tra imprese italiane e ceche.

Al meeting e agli incontri B2B invitato anche il nostro giornale (presente l’editore) e l’associata CCIRC, Italo-Slovacca, Asepa SK s.r.o. per cui era presente l’amministratore unico, Paolo Strazzella.

Missione che ha sicuramente consolidato i rapporti tra le due Camere di Commercio, con la prospettiva di futuri incontri già programmati per il corrente anno 2019.

Durante la permanenza, la Delegazione ha incontrato il Console Onorario d’Italia a Brno, con il quale sono state valutate le opportunità lavorative in Repubblica Ceca per le società Italiane interessate a percorsi di internazionalizzazione. Grazie all’ospitalità del governatore della Sud Moravia, i partecipanti hanno visitato il Castello di Valtice, sede dell’esposizione permanente dei vini della Moravia, che ospiterà nel mese di luglio un evento dedicato al “Beverage and food” targato Italia, al quale la CCIRC sta già lavorando.

(Red)

Foto Sinergitaly.it