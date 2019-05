Aperta a Bratislava la delegazione territoriale EBAFoS (Ente Bilaterale e Organismo Paritetico Intersettoriale)

Il Presidente nazionale di EBAFoS, Anthony Vitali, accompagnato dal Coordinatore nazionale, Fabrizio Salza, hanno aperto ufficialmente ieri la sede territoriale EBAFoS per la Slovacchia in Bratislava, Sustekova 51, presso gli uffici di SLOVAKIA GROUP (azienda che dal 1992 fornisce assistenza e consulenza integrata alle imprese, principalmente di origine italiana).

Ma vediamo EBAFoS chi è: EBAFoS è un Ente Bilaterale Aziendale per la formazione e la Sicurezza nasce il 2 febbraio 2010 con l’obiettivo di essere un punto di riferimento e di tutela, per le imprese e per i lavoratori.

EBAFoS è sia un Organismo Paritetico che un Ente Bilaterale di tipo Intersettoriale.

La mission di EBAFoS è proporsi con chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati in tutte le questioni che riguardano le relazioni industriali ovvero i rapporti azienda/lavoratore.

EBAFoS ha iniziato il percorso di rinnovamento, proponendosi come un Ente multimediale, leggibile, comprensibile e disponibile con tutti gli operatori del mercato del lavoro, associati e non.

EBAFoS opera come: Ente Bilaterale, nell’offrire alle aziende la possibilità di coordinare le attività in materia di: mercato del lavoro, occupazione, formazione e qualificazione professionale.

Organismo Paritetico Intersettoriale si interessa di tutto quello che riguarda la sicurezza sul lavoro ed in modo particolare la formazione dei lavoratori attraverso una rete di propri OPT e di centri di formazione specializzati.

L’Ente nasce grazie alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art.2, lett. h, D.lgs. 276/2003 e art.2, com. 1, lett. ee, D.lgs. 81/2008): La FIRAS-SPP – Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza, sindacato lavoratori, aderente alla CEQ Europea, il cui scopo è lo sviluppo e la crescita della cultura della sicurezza sul lavoro e la UAI – Unione Artigiani Italiani, confederazione sindacale nazionale che rappresenta le piccole e medie imprese ed in particolare gli artigiani e i commercianti, membro costituente di AEPI – Associazione Europea Professionisti e Imprese.

Gli accordi di rappresentanza confederale comprendono seggio al CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e al CESE- Comitato Economico e Sociale Europeo.

EBAFoS, al suo interno, è dotato di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN) che rappresenta l’organo di governo e controllo dell’ente presieduto da un presidente nazionale.

I due principali organi bilaterali di natura sindacale integrati nell’Ente sono:

la Commissione Paritetica Intersettoriale Nazionale (CPIN), svolge la funzione di ENTE BILATERALE occupandosi sia delle politiche sindacali che delle politiche di sostegno al mercato del lavoro e dei relativi servizi anche attraverso la rete nazionale degli OTS (Organi Territoriali Servizi);

l’Organismo Paritetico Intersettoriale Nazionale (OPIN), svolge la funzione di ORGANISMO PARITETICO occupandosi di formazione e sicurezza sul lavoro con compiti di gestione in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e coordina la rete nazionale degli OPT (Organismo Paritetico Territoriale).

Il CPIN così come l’OPIN, diversi tra loro e con specifici compiti, riferiscono e sono coordinati entrambi dal CPN (Comitato Paritetico Nazionale). Essendo organismi formati da rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, che condividono le politiche nazionali delle parti sociali, rappresentano anche tavoli permanenti di contrattazione.

«Organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai contratti collettivi di riferimento…”

Il nostro editore Loris Colusso è stato nominato coordinatore della sede territoriale slovacca.

La Sede Nazionale italiana di EBAFoS è in Roma. La Sede Legale e Operativa è in Via dei Volsini, 14 – 04100 Latina: tel. e fax: +390773280953 ­ – info@ebafos.com.

(Selena Colusso Vio)

(foto M.B.)