Ambulanza sbanda e si ribalta. Salvi l’autista e cinque pazienti

Tragedia sfiorata sulla strada che collega Ihrač a Trnavá Hora, nel distretto di Žiar nad Hronom, regione di Banská Bystrica. Qui, nella giornata di ieri, un’ambulanza si è ribaltata mentre trasportava cinque pazienti all’ospedale del capoluogo per la dialisi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, l’autista, un uomo di 31 anni, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato paurosamente, finendo dapprima fuori strada per poi ribaltarsi su un fianco al centro della carreggiata. Paurosa la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori che, con ogni probabilità, hanno temuto di trovarsi di fronte a conseguenze molto gravi. Per fortuna, invece, i sei occupanti del mezzo (il guidatore e i cinque pazienti) erano tutti feriti, ma non in condizioni critiche. Trasportati in ospedale, sono stati sottoposti alle cure mediche del caso. Accertamenti sono in corso da parte delle autorità competenti anche per valutare lo stato del veicolo coinvolto dal punto di vista tecnico.

(Francesco Pizzigallo)

Foto health.gov.sk