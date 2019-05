Il futuro dell’Europa e la sfida dei cambiamenti climatici

Difficile non vedere l’effetto del movimento “Fridays for Future” ispirato dall’attivista teenager Greta Thunberg nel risultato elettorale del 26 maggio in Europa. In Francia, in Germania e in Irlanda i partiti ambientalisti hanno raggiunto risultati migliori del 2014. I Verdi hanno ottenuto quasi 70 seggi nel nuovo Parlamento UE, 20 in più rispetto a 5 anni fa. I Paesi dove sono andati meglio sono stati Francia, Germania, Belgio e Irlanda. In Germania i Verdi sono al 20% dopo la CDU di Angela Merkel, che si attesta al 28%. Il partito dei Verdi sarebbe stato votato in massa dai giovani tedeschi. Secondo i dati, il 34% degli elettori di età compresa tra i 18 e i 29 anni avrebbe preferito loro agli altri partiti. In Francia il partito “Europe Ecologie-Les Verts” ha fatto molto meglio delle aspettative. Il partito francese guidato da Yannick Jadot è stato la rivelazione delle elezioni ed è vicino a guadagnare 13% delle preferenze, sorpassando l’8,3% della destra dei Republicains.

Visti dall’esterno, alla vigilia del voto delle elezioni europee del 26 maggio gli europei erano apparsi sensibili alla questione climatica. Un sondaggio citato dal Washington Post aveva indicato il cambiamento climatico come questione che avrebbe condizionato il voto dei cittadini tedeschi. Il sondaggio rilevava che la lotta al surriscaldamento globale era per i tedeschi ancora più impellente della questione migratoria. Alcuni giorni prima del voto, alcune stime davano i Verdi al 19% tra i tedeschi.

«Nel resto d’Europa il cambiamento climatico ha acquisito sempre più peso rispetto ad altri temi, come l’economia e l’immigrazione. In molti Paesi il clima è il tema principale e insieme la preoccupazione maggiore dei cittadini quando si fa riferimento alle questioni europee», ha detto Derek Beach, scienziato politico dell’Università di Aarhus, in Danimarca. «In Danimarca, per esempio – ha proseguito Beach – il clima è stato quasi l’unico argomento di discussione in relazione alla elezioni europee».

Se l’onda verde invade la Germania, lo stesso non vale per l’Italia. Nella penisola, sempre secondo il Washington Post, il cambiamento climatico è quasi un argomento di lusso, riservato solo a coloro che non hanno bisogno di preoccuparsi per i figli senza lavoro. […]

Foto Ralf Lotys by