Škoda annuncia da Bratislava una Citigo-e iV elettrica da meno di 20 mila euro

Due iV in un colpo: il costruttore ceco Škoda ha presentato a Bratislava, in occasione del Mondiali di hockey su ghiaccio appena conclusi, sia la prima elettrica sia la prima ibrida plug-in di serie, cioè la Citigo-e iV e la Superb iV. La sigla iV, infatti, d’ora in poi andrà a indicare tutti i modelli “elettrificati” – cioè ibridi o elettrici del marchio Skoda.

Della Citigo, che dovrebbe essere prodotta nell’impianto del gruppo Volkswagen a Bratislava, impressiona soprattutto il prezzo, anticipato “ampiamente sotto i 20.000 euro”. Un annuncio importante, soprattutto perché la gemella Volkswagen e-Up! è in vendita a 27 mila euro, con una batteria da 18,7 kWh. Anche Seat, che dovrà sviluppare una variante compatta della piattaforma elettrica Meb per l’intero gruppo VW destinata alle vetture per la mobilità urbana, ha fatto sapere che progetterà un modello da meno di 20.000 euro.

Entro il 2025 la gamma elettrificata del marchio Škoda sarà articolata su oltre 10 modelli: le auto a batteria dovrebbero incidere per almeno un quarto sul fatturato totale. La casa di Mlada Boleslav (che da 27 anni è sponsor del mondiale di hockey su ghiaccio: una partnership da guinness) resta la testa di ponte del gruppo verso l’India e la Russia, due mercati destinati ad assumere una grande importanza in futuro, dove però resistono i veicoli con motori più tradizionali.

All’avvio delle vendite della Škoda Citigo-e iV mancano ancora diversi mesi e parecchie cose potrebbero ancora cambiare. La compattissima della Freccia Alata vanta le stesse misure della sorella a benzina e cioè poco meno di 3,6 metri di lunghezza. Solo il bagagliaio perde qualche litro in termini di capacità. Il motore elettrico ha una potenza di 83 cavalli ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36,8 kWh che gli ingegneri di Skoda sono riusciti a piazzare sul pianale.

La seconda novità presentata dalla Škoda, come dicevamo, è la Superb iV. Con il facelift dell’ammiraglia (che sarà a listino per la prima volta anche in versione Scout, cioè ispirata ai Suv), il costruttore ceco offrirà anche un motore con sistema ibrido ricaricabile da 218 Cv, che è poi lo stesso della cugina Volkswagen Passat. L’autonomia elettrica viene dichiarata in 55 chilometri e quella complessiva (50 litri di serbatoio per la benzina) di 850.

Entrambi i modelli – Citigo-e iV e Superb iV – arriveranno sul mercato nel 2020, in linea con l’offensiva “verde” dell’intero gruppo. Škoda lavora alla versione di serie della dalle linee accattivanti: anch’esso andrà in produzione il prossimo anno.

(Mattia Eccheli, La Stampa cc by nc nd)

Foto