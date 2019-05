Europee: il voto degli italiani in Slovacchia e Repubblica Ceca

Su 1212 elettori italiani residenti in Slovacchia, in 203 – vale a dire il 16,75% – tra venerdì e sabato scorsi hanno deciso di recarsi ai seggi per votare i candidati italiani al Parlamento europeo. Sono state contate 5 schede nulle, nessuna bianca.

Il partito più votato è stato il Pd con 58 voti (34,73%), seguito da Lega con 40 (23,95%) e Movimento 5 Stelle con 27 (16,17%). Gli altri voti sono andati a Europa Verde (10, 5,99%), Forza Italia (9, 5,39%), Fratelli d’Italia (7, 4,19%), +Europa (6, 3,59%), La Sinistra (3, 1,80%), Partito Pirata (2, 1,20), Popolari per l’Italia (2, 1,20%), Casapound (1, 0,60%), Partito animalista (1, 0,60%), Partito comunista (1, 0,60%). Nessun voto per Autonomie per l’Europa, Forza Nuova, Popolo della Famiglia, PPA e Svp.

In Repubblica Ceca, su 4.463 elettori italiani residenti, si sono recati ai seggi in 984 – il 22,05% – per votare i candidati italiani al Parlamento europeo. 13 sono state le schede nulle, 4 quella bianche; 130 quelle contestate.

Il partito più votato è stato il Pd con 237 voti (28,32%), seguito da Lega con 156 (18,64%) e Movimento 5 Stelle con 147 (17,56%). Gli altri voti sono andati a +Europa (96, 11,47%), Europa Verde (51, 6,09%9, Forza Italia (42, 5,02%), La Sinistra (34, 4,06%), Fratelli d’Italia (30, 3,58%), Partito Pirata (16, 1,91%), Partito comunista (11, 1,31%), Popolo della famiglia (8, 0,96%), Casapound (4, 0,48%), Partito animalista (2, 0,24%), SVP (2, 0,24%), Popolari per l’Italia (1, 0,12%). Nessun voto per Autonomie per l’Europa, Forza Nuova e PPA.

Se si allarga lo sguardo all’intero Gruppo Visegrad, in Polonia hanno votato 642 elettori italiani su 4.629 residenti – il 13.87% – A parte le 11 le schede nulle e 1 bianca, il primo partito è risultato il Pd con 155 voti (27,19%), seguito da Lega con 112 (19,65%) e M5S con 88 (15,44%). +Europa ha ricevuto 70 voti (12,28%), Europa Verde 37 (6,49%), Fratelli d’Italia 32 (5,61%), Forza Italia 31 (5,44%), La Sinistra 23 (4,04%). Mentre in Ungheria su 2.910 elettori residenti hanno votato in 631 – il 21,68%. Il partito più votato è stata la Lega con 197 voti (31,52%), seguita da Pd con 145 (23,20%) e Movimento 5 Stelle (101, 16,16%). 6 le schede nulle, nessuna bianca. +Europa ha preso 41 voti, (6,56%), Fratelli d’Italia 38 (6,08%), Europa Verde 26 (4,16%), Forza Italia 24 (3,84%), La Sinistra 21 (3,36%), Casapound 10 (1,60%).

