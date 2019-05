Un salto nel vuoto per 85 metri, ragazza si schianta su un’auto e sopravvive

Una notizia che sa tanto di miracolo. Arriva da Bratislava, dove una ragazza di 17 anni è precipitata dal famoso UFO, la torretta panoramica con ristorante del pilone strallato del ponte Most SNP ma i medici sono riusciti a salvarla. È successo la scorsa settimana, nel tardo pomeriggio di mercoledì. Secondo la ricostruzione della polizia della capitale, che indaga sull’accaduto, la teenager avrebbe acquistato un biglietto per salire in cima alla torre e ammirare il panorama mozzafiato. Ma, una volta in alto, qualcosa è andato per il verso sbagliato e la giovane è precipitata rovinosamente, finendo su una Passat nera parcheggiata proprio sotto l’UFO. Un impatto devastante, tanto che l’auto, di proprietà di un cameriere del ristorante sulla cima, è andata praticamente distrutta. Ma la ragazza respirava ancora. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati agenti di polizia e sanitari, che hanno trasportato la giovane in gravi condizioni all’ospedale di Kramare. Ferita, ma miracolosamente viva.

(Francesco Pizzigallo)