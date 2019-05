Bratislava: bimbo muore investito da un treno, la madre in ospedale

Tragedia sui binari, nel tardo pomeriggio di ieri, a Bratislava. A perdere la vita un bambino di appena 5 anni, investito da un treno in corsa assieme alla madre quarantenne, rimasta ferita e ricoverata in ospedale. L’incidente si è verificato nel quartiere di Devínska Nová Ves, a nord della capitale. Poco dopo le 18:30, per motivi in corso di accertamento da parte della polizia, il piccolo e la mamma si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato, sui binari della tratta ferroviaria Devínska – Zohor, proprio mentre transitava un Regionale in viaggio da Bratislava a Kuty.

Il macchinista del convoglio avrebbe azionato il segnale acustico e il freno d’emergenza ma l’impatto, dalle conseguenze devastanti, è stato inevitabile. Il bambino, purtroppo, non ce l’ha fatta. La mamma, invece, è stata presa in cura dai soccorritori e trasportata in ospedale. Sulla tratta interessata dalla tragedia, ritardi dei treni fino a 120 minuti.

(Francesco Pizzigallo)