Huawei: gli operatori telefonici slovacchi seguono l’evoluzione della situazione

Anche gli operatori slovacchi di telecomunicazioni stanno seguendo con attenzione le misure prese nei confronti del produttore cinese Huawei dall’amministrazione Usa. Per il momento, tuttavia, l’embargo tecnologico per la società di Shenzhen cui si sono velocemente allineati fornitori fondamentali come Google, che smetterà di fornire il sistema operativo Android al secondo produttore mondiale di smartphone, non dovrebbe avere impatto sulle offerte degli operatori telefonici slovacchi. Gli smartphone già venduti o attualmente sul mercato, per quanto noto finora, non dovrebbero infatti essere toccati dalle misure del governo degli Stati Uniti, che riguarderebbero solo i nuovi modelli.

(Red)

Foto Pxhere