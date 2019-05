Sparatoria a Bratislava, bilancio di un morto e un ferito

Una sparatoria in pieno giorno, a due passi dal dipartimento di polizia. E un bilancio che, in serata, parla di un ferito e un morto. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, nel popolare quartiere di Petržalka, a Bratislava, in via Antolská. Le indagini sono tuttora in corso, nel massimo riserbo. Ma, secondo le prime indicrezioni, il conflitto a fuoco sarebbe stato tra due uomini. Sull’asfalto il corpo di uno, ferito, trasportato d’urgenza dai soccorritori al vicino ospedale. Le sue condizioni, secondo le informazioni trapelate dal nosocomio, sarebbero gravi ma stabili e il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo uomo, invece, si sarebbe dato alla fuga a bordo un un’auto nera.

Immediate le ricerche da parte della polizia, che ha subito diramato attraverso i suoi canali social una foto segnaletica, confidando anche nella collaborazione dei cittadini. «Se vedete la persona in foto, chiamate subito il 158», il messaggio. Poi, nella tarda serata, quando le 22 erano trascorse da pochi minuti, la stessa polizia di Bratislava, sulla propria pagina Facebook, ha comunicato che l’uomo ricercato è morto, probabilmente suicida.

(Francesco Pizzigallo)