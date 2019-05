Robot e automazione in uso presso un terzo delle aziende manifatturiere

In Slovacchia in media una azienda su tre del settore manifatturiero (il 30,3%) utilizza robot o tecnologie di automazione, cosa che vale soprattutto nel caso delle società più grandi, mentre il 60% delle aziende di produzione non utilizza nessuna automazione e nemmeno ci sta pensando. Lo dice una fatta dalla banca ČSOB insieme all’agenzia di ricerca Datank su un campione di 304 imprese. L’ultimo dieci percento di imprese interrogate afferma di non avere ancora iniziato a robottizzare la propria attività, ma di essere in procinto di farlo nel corso dei prossimi anni.

Secondo il sondaggio, un utilizzo più intenso delle automazioni è già in in forza presso le aziende più grandi (giro d’affari di almeno 200.000 euro): il 37% di esse sfrutta al massimo automazioni o robotizzazione, mentre il 12% dice che li implementerà a breve. Tra le ragioni più comuni per andare in questa direzione viene citata la maggiore produttività (oltre il 70% delle imprese), l’aumento di qualità e la riduzione del tasso di errori (42%).

Foto untitledexhibitions