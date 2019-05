Bratislava, vasto incendio e grossi danni in un edificio vicino al Polus

BRATISLAVA – Il fumo, le fiamme, i lampeggianti, le sirene dei soccorritori. A squarciare la quiete di un piovoso mercoledì mattina. Tanta paura, qualche momento di panico. Per fortuna, nessun ferito. Ma danni materiali che, secondo le prime stime, ammonterebbero a oltre 200mila euro. Questo il bilancio di un vasto incendio scoppiato intorno alle 10 di stamane nel cuore del quartiere Nové Mesto della capitale, in via Junácka, a pochi metri dal centro commerciale Polus e a due passi dallo stadio Pasienky.

Il rogo, di vaste proporzioni, ha interessato un vecchio edificio in ristrutturazione, al cui interno fortunatamente non c’era nessuno. Cause ancora in fase di accertamento ma, come ha fatto sapere alla stampa la portavoce dei vigili del fuoco, Zuzana Farkašová, per avere ragione delle fiamme hanno lavorato duramente per diverse ore, fino al pomeriggio, oltre 30 pompieri.

AKTUALIZÁCIA 13.30 hod.Požiar opustenej budovy v Bratislave 🔥Bratislavskí hasiči stále pokračujú v likvidácii požiaru opustenej budovy pri obchodnom centre Polus v Bratislave. Situáciu majú pod kontrolou, na mieste sú tri posádky profesionálnych hasičov z Bratislavy, príslušníci z ťažkou technikou UDS zo Záchrannej brigády v Malackách a dobrovoľní hasiči z Ružinova. Z dôvodu, že majiteľ objektu odhadol škodu spôsobenú požiarom na viac ako 200 tisíc eur, bola na miesto udalosti vyslaná expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiarov z PTEÚ.Video: HaZZ Uverejnil používateľ Streda 22. mája 2019

(Francesco Pizzigallo)

Foto /prezidiumhazz