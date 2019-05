Borse del governo italiano per studenti stranieri e italiani all’estero

Come ci informa l’Ambasciata d’Italia, pochi giorni fa è stato pubblicato il bando per le borse di studio offerte dal governo italiano a studenti stranieri e italiani residenti all’estero per l‘anno accademico 2019-2020. Le borse potranno essere concesse esclusivamente per corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo), corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), dottorati di ricerca, progetti in co-tutela, corsi di lingua e cultura italiana della durata di tre mesi.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14.00 (ora italiana) del 30 maggio 2019 esclusivamente per via telematica accedendo al portale , previa registrazione a . Altre informazioni sulle borse di studio sono reperibili a questo e naturalmente sul sito .

(Red)

Foto Alexas Fotos