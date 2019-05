Vuoi trovare lavoro? Fai l’Erasmus. Lo dice l’Europa

I governi hanno fatto l’Europa, Erasmus ha fatto e continua a fare gli europei. Il programma per la mobilità studentesca avviato nel 1987 non ha perso il suo «tocco». Anzi. Oggi quanti hanno usufruito della possibilità di fare un’esperienza di studio in un altro Stato membro dell’UE sono concordi nel dire che il Erasmus è una risorsa inestimabile.

È tutto contenuto nei due studi d’impatto pubblicati dalla Commissione europea, condotto su individui e organizzazioni. Il quadro, in estrema sintesi, mostra che le persone imparano a stare insieme, a lavorare in squadra, acquisiscono competenze e conoscenze che poi tornano immediatamente utili nel mondo del lavoro, toccano con mano i benefici della mobilità delle persone e della libera circolazione sottostante all’Unone europea. Gli enti si innovano, crescono, diventano più competitive per l’esigenza di dover rispondere alle diverse necessità di un contesto non più nazionale ma internazionale.

Nato allo scopo di permettere agli studenti universitari di cimentarsi con esperienze didattiche in un altro Paese, Erasmus col tempo ha ampliato il suo raggio d’azione. La nuove denominazione, Erasmus+, indica proprio l’accresciuto numero di programmi finanziati con fondi comunitari. Oltre alle borse di studio si finanziano tirocini e scambi di docenti e personale didattico. Attualmente, in media, circa 40mila tra studenti di istruzione superiore, tirocinanti e personale vanno all’estero ogni anno.

Erasmus cura alla disoccupazione

La Commissione europea ha preso in esame 77mila risposte tra le opinioni fornite da studenti (47mila), laureati con esperienza Erasmus (12mila), e personale didattico con soggiorno all’estero (10mila), a cui si aggiungono le domande poste alle 504 organizzazioni coinvolte dal progetto e a quanti hanno lavorato ai 258 partenariati strategici Erasmus+. Il risultato è che il soggiorno aiuta.

La grande maggioranza di quanti hanno usufruito di Erasmus (72%) afferma che è stato utile o molto utile per trovare il loro primo lavoro. Il motivo? La mobilità, dicono gli intervistati, ha accresciuto le loro capacità e competenze tecniche, interpersonali e interculturali, la capacità di raggiungere obiettivi e l’apertura sociale e culturale. I dati disponibili mostrano che per quasi tutti gli studenti Erasmus + migliora anche la capacità di lavorare e collaborare con persone di culture diverse. Gli istituti di istruzione superiore hanno osservato un «impatto significativo» sull’occupabilità e il 92% di loro è dell’avviso che lo studio all’estero abbia influenzato le dinamiche di ingresso nel mondo del lavoro.

Lo studio sull’impatto dell’istruzione superiore rivela inoltre che l’80% è stato assunto entro tre mesi dalla laurea e il 72% afferma che la propria esperienza all’estero li ha aiutati a ottenere il primo impiego, con nove ex studenti Erasmus + su dieci che affermano di avvalersi delle competenze e delle esperienze acquisite all’estero. Risposte alla mano, al 40% dei partecipanti a un tirocinio del programma Erasmus+ è stato offerto a un lavoro dalle aziende per cui il tirocinio è stato svolto, mentre un’altra quota di partecipanti ha avviato la propria attività (10%). Una persona su due, dunque, trova nel programma simbolo dell’Unione europea uno strumento occupazionale.

Erasmus come carta d’identità europea

Chi interagisce regolarmente con persone di altre nazionalità tende a sviluppare un uno senso di appartenenza. Un terzo degli studenti Erasmus (32%) ammette di identificarsi solo o principalmente come europeo dopo aver completato il loro periodo di mobilità. Ad esprimersi in questo modo è una frazione minore degli studenti, prima di provare l’esperienza lontani da casa (25%, un quarto della popolazione studentesca). Un messaggio non da poco, alla vigilia di elezioni europee dove le forze sovraniste ed euro-scettiche rischiano di mettere in discussione la validità del progetto comune.

Dalle risposte raccolte emerge che di tutti gli studenti Erasmus+, quelli provenienti dai Paesi dell’Europa orientale si identificano maggiormente con l’Ue. Sono loro la risposta naturale al blocco di Visegrad (Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria), poco entusiasta quando si parla di Europa. Il commissario per la Cultura e l’istruzione, Tibor Navracsics, non nasconde la sua contentezza. «Sono felice di vedere che i laureati Erasmus + si sentono più pronti ad affrontare nuove sfide, hanno migliori prospettive di carriera e sono più consapevoli dei benefici che l’UE apporta alla loro vita quotidiana».

Università più moderne grazie all’Ue

I programmi concepiti per le università aiutano il mondo del sapere a rimanere al passo coi tempi. I progetti di cooperazione Erasmus + rendono la maggior parte delle università partecipanti meglio preparate per la trasformazione digitale. Corsi specifici di imprenditoria, sicurezza informatica, mezzi di comunicazione: anche grazie all’UE si finanzia il percorso formativo di cui c’è bisogno.

Infrastrutture, internet, nuovi metodi d’insegnamento: utilizzare le nuove tecnologie e le tecniche di apprendimento innovative rafforza la dimensione internazionale delle università, la capacità di innovazione. E poi la capacità di fare «rete». Ne è riprova il fatto che «nel 90% dei casi, la cooperazione tra università finanziate da partenariati strategici è proseguita oltre la portata del loro progetto».

(Emanuele Bonini, La Stampa by nc nd)

Foto , huezi by

erasmusofparis by sa