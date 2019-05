Italia, Bari fra i 10 posti da visitare quest’anno in Europa

Fra i migliori posti da visitare in Europa nel 2019, la guida Lonely Planet, un riferimento per ogni viaggiatore, ha scelto il capoluogo pugliese come unica meta italiana fra le dieci finaliste del Best in Europe 2019. «Sia che tu voglia vagare per le alte catene montuose o perderti per le strade della città, i viaggiatori alla ricerca di ispirazione per una vacanza europea troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno in questa lista», fanno sapere da Lonely Planet.

Bari è la quinta di questa prestigiosa classifica stilata dagli esperti di Lonely Planet, che vede come principale destinazione di quest’anno gli Alti Tatra, in Slovacchia. Seguono Madrid, la nuova Arctic Coast Way sull’inesplorata costa dell’Islanda del Nord, e la città di Erzegovina.

Bari, «punto di partenza per tanti viaggi in Italia», ha avuto «un balzo in avanti», diventando un posto in cui stare e non solo passare, grazie ad «un rinascimento» innescato da dieci anni a questa parte: «Il centro storico si è rinvigorito, le vetrine sprangate sono state sostituite da ristoranti a conduzione familiare. Le strade sono più sicure e le spiagge più pulite. Ma i cambiamenti qui sono più che estetici», scrivono gli esperti di viaggio. «Gli spazi culturali stanno riaprendo, dal ricercato Piccinni al Margherita, un ex teatro trasformato in uno straordinario spazio artistico su palafitte sul mare».

Seguono Shetland, in Scozia, Lione, che ospiterà la Coppa del Mondo di calcio femminile a luglio, il «piccolo e delizioso» Liechtenstein, che quest’anno festeggia i 300 anni di nazione sovrana, Vevey, in Svizzera, e la «regale» Istria. E per chi vuole vedere una di queste mete, Lonely Planet ha indetto anche una competizione che mette in palio biglietti aerei per chi riuscirà, in meno di 25 parole, che preferisce e perché.

(Fonte La Stampa)

Foto Ra Boe by sa

Berthold Werner by sa

jafsega by, magnera by