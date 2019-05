Europee: italiani in Slovacchia, chi non ha ricevuto il plico può chiedere il duplicato

Da ieri 21 maggio i connazionali italiani residenti in Slovacchia che non abbiano ancora ricevuto il certificato elettorale per votare alle elezioni europee potranno fare richiesta di un duplicato all’Ufficio consolare presso l’Ambasciata a Bratislava. Coloro che intendono richiedere il duplicato devono mettersi in contatto il prima possibile con (via mail, telefonicamente o presentandosi di persona allo sportello consolare) per dare modo di verificare la posizione AIRE del connazionale ed ottenere il rilascio del duplicato del certificato elettorale.

Il certificato, spedito dal Ministero dell’Interno, deve pervenire agli elettori iscritti all’AIRE e agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in Slovacchia per motivi di studio o lavoro, oltre che ai loro familiari conviventi. Per gli elettori italiani che si trovano temporaneamente in Slovacchia per motivi di studio o lavoro ed i loro familiari conviventi è necessario che abbiano presentato apposita domanda entro il 7 marzo scorso.

Il voto sarà possibile nella sezione elettorale istituita presso il Consolato dell’Ambasciata d’Italia a Bratislava nei giorni venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 e sabato 25 maggio2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Gli elettori potranno votare in questo caso soltanto per i candidati italiani al Parlamento europeo.

Chi avesse esercitato l’opzione per il voto nel paese di residenza, dunque in Slovacchia, registrandosi presso il comune slovacco in cui risiede entro il 15 aprile 2019, può dunque votare nel seggio di residenza ma solo per i candidati della Repubblica Slovacca. In tal caso non potrà esercitare il voto anche per i candidati italiani, anche se avesse ricevuto il certificato elettorale italiano.

Vige per tutti gli elettori europei il divieto assoluto di doppio voto. Non è dunque possibile votare sia per i candidati slovacchi sia per quelli italiani, così come è proibito votare sia in Slovacchia che in Italia.

Foto Amb.Ita.