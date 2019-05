Bus si schianta a Žilina e fa 25 feriti, uno grave

Un autobus della compagnia di trasporto pubblico di Žilina ha avuto ieri un incidente che ha provocato il ferimento di 25 passeggeri. L’autista ha perso il controllo del mezzo ed è andato fuori strada, finendo nel fosso e schiantandosi poi contro il marciapiede all’ingresso dell’abitato di Zádubnie. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, e l’alcoltest fatto al conducente è risultato negativo. Secondo l’informativa del servizio di emergenza, dei 40 passeggeri 22 persone hanno riportato ferite leggere, principalmente abrasioni e contusioni, mentre due persone hanno subito lesioni più gravi alla testa e alla schiena, e un uomo di 72 anni, gravemente ferito, è stato trasportato in un ospedale in elicottero.

