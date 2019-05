Gli azzurri gettano il cuore oltre l’ostacolo e salvano il posto in Top Division

BRATISLAVA – Cuore e determinazione. Per una partita dalle mille emozioni e una grande impresa. L’Italia batte l’Austria e conquista la salvezza ai Mondiali di Top Division. Un successo meritato per i ragazzi allenati da Clayton Beddoes che, nell’ultima partita del girone, quella decisiva, non sbagliano e riescono a relegare gli austriaci all’ultimo posto, quello che significa retrocessione. Dopo sei sfide alquanto deludenti, conclusesi con altrettante pesanti sconfitte (contro Svizzera, Svezia, Lettonia, Russia, Repubblica Ceca e Norvegia), per gli azzurri il match di lunedì sera, al cospetto dell’avversario sicuramente più abbordabile del raggruppamento, era l’ultima chance per evitare lo spettro del fanalino di coda.

La vittoria è arrivata agli shoot-out, con il gol decisivo messo a segno da Sean McMonagle, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità (3-3). L’Italia ha dato tutto, ha rischiato anche di capitolare, ma ha saputo reagire alle difficoltà di un match ad alta tensione e dall’altissima posta in palio. Alla fine, tutti gli sforzi sono stati premiati e la salvezza è in cassaforte. L’anno prossimo, ai Mondiali di Svizzera 2020, gli azzurri ci saranno.

(Francesco Pizzigallo)

Foto Carola Semino/