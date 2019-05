A Milano con Salvini anche l’alleato slovacco Boris Kollár arringa la folla

Sabato 18 maggio, al raduno organizzato dalla Lega in Piazza Duomo a Milano delle forze sovraniste europee, insieme a calibri pesanti come Marine Le Pen e Geert Wilders, e in assenza dell’austriaco Strache dell’FPÖ che proprio in quelle ore rassegnava le dimissioni, era presente anche l’alleato slovacco Boris Kollár. Alla manifestazione dal titolo “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa” è andata in scena una rappresentazione duplice, da un alto quella più strettamente legata alla politica italiana, per la promozione della Lega alle prossime elezioni europee, e dall’altro è stata una esibizione quasi muscolare dei sovranisti d’Europa, ovvero quell’alleanza per il buon senso in Europa creata da Matteo Salvini il mese scorso, a cui anche il movimento Sme Rodina (Siamo una famiglia) aveva aderito.

Kollár ha avuto per la prima, e crediamo anche l’ultima volta, la possibilità di fare un discorso davanti a una folla di molte migliaia di persone, cosa che in Slovacchia è per lui praticamente impossibile mettere in piedi. A sorpresa, Kollár ha letto il discorso in italiano, con un accento piuttosto buono, ed ha esordito con un «Amici! Sapete chi è uno dei politici più popolari in Slovacchia? Matteo Salvini!». Un attacco al fulmicotone, che ha ovviamente mandato in visibilio gli aficionados della Lega. Il resto del discorso – con sottotitoli in slovacco – è a disposizione nel video qui sotto.

🇸🇰SME RODINA🇸🇰 je súčasťou veľkej frakcie, ktorej cieľom je reformovať EU a vrátiť jej zdravý rozum. Boris Kollar v Miláne vystúpil pred desaťtisícmi ľudí a zožal obrovský potlesk. Spolu s 🇮🇹Matteo Salvini🇮🇹 sme presvedčení, že v jednote je sila a váš hlas pre Sme rodina v sobotu 25.5. preto určite neprepadne. ❗️❗️❗️Voľte v sobotu Sme rodina❗️❗️❗️…..Objednávateľ: SME RODINA – Boris Kollár, Leškova 5, 81104 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42254515Dodávateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Írsko, IČO: 462932 Uverejnil používateľ Nedeľa 19. mája 2019

(La Redazione)

Foto: Kollár con Salvini ( )