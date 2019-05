Italia, al mondiale di hockey il primo gol contro la Norvegia

BRATISLAVA – Finalmente una nota lieta: l’Italia ha messo a segno il suo primo gol ai Mondiali di hockey su ghiaccio in corso in Slovacchia, sicuramente con più ombre che luci per i colori azzurri. La firma è quella di Miceli, nel match comunque perso sabato pomeriggio contro la Norvegia (7-1). Per i ragazzi allenati da Clayton Beddoes, che si sono fatti valere nei primi due tempi prima di cedere nel finale, si tratta della sesta sconfitta in altrettante partite, arrivata dopo i ko contro Svizzera (9-0), Svezia (8-0), Lettonia (3-0), Russia (10-0) e Repubblica Ceca (8-0). Stasera l’ultima sfida, quella contro l’Austria.

(Francesco Pizzigallo)

Nella l’autore del gol italiano