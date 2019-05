Il PIL slovacco cresciuto del 3,7% annuo nel primo trimestre 2019

Nel primo trimestre 2019 il PIL a prezzi costanti della Slovacchia ha registrato una crescita su base annua del 3,7%, accelerando di un decimo percentuale rispetto al precedente 3,6%. Il dato ha sorpreso alcuni analisti che non si aspettavano una crescita così vivace dell’economia, trainata in particolare dall’industria, ma anche dai consumi delle famiglie anche se in modo non così brioso come lo scorso anno. Gli analisti non vedono tuttavia in maniera così ottimista le prospettive per il secondo trimestre. A dati destagionalizzati, il PIL a prezzi correnti ha realizzato nel primo trimestre un valore di 21,8 miliardi di euro, il 6,7% in più su base annua.

L’Ufficio statistico ha pubblicato anche i dati sull’occupazione nel primo trimestre, spieganco che è aumentata dell’1,8%.

(Red)

Illustr. /BS