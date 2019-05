Vivo d’Arte, il concorso per gli artisti italiani che vivono all’estero

Grazie a una collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri e Museo d’arte moderna e contemporanea MAMbo di Bologna è stato pubblicato pochi giorni fa il , sezione del concorso-premio dedicata alle arti figurative, alla scultura ed alla video arte, per giovani artisti italiani residenti stabilmente all’estero. Il progetto artistico vincitore di “Vivo d’arte – arti visive” sarà realizzato in occasione di un periodo di residenza presso la Residenza per Artisti Sandra Natali del MAMbo – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Bologna, e successivamente acquisito in comodato d’uso triennale all’interno della Collezione Farnesina di arte contemporanea, previo consenso del Comitato scientifico della Collezione medesima.

Per essere ammessi al concorso-premio, gli artisti dovranno:

a) essere di nazionalità italiana;

b) essere iscritti all’AIRE da almeno due anni alla data di scadenza del bando;

c) essere maggiorenni e non avere compiuto i 36 anni di età alla data di scadenza del bando;

d) essere comprovati artisti operanti nel settore specifico delle arti visive (in tutte le sue declinazioni possibili: scultura, pittura, video arte ecc.).

LA SCADENZA PER L’INVIO DEL PROGETTO È FISSATA AL 6 GIUGNO 2019 (ALLE 12 ORA ITALIANA).

.

(Red)