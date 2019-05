Gli eventi di maggio a Bratislava e dintorni

Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2019

10-25 maggio 2019

Il campionato mondiale 2019 di hockey su ghiaccio viene organizzato dalla Slovacchia, e le partite si svolgeranno a Bratislava e Košice. Nella capitale i match si terranno all’Arena del ghiaccio Ondrej Nepela, l’area intorno al quale è dedicata a diversi servizi connessi ed eventi collaterali. La Fan Zone per gli appassionati si trova a qualche centinaio di metri, presso il complesso Istropolis. I biglietti delle partite più importanti e quelle della nazionale slovacca sono da tempo sold out, ma sono ancora disponibili biglietti per altre partite di alta qualità mondiale, a partire da 10 europresso i punti fisici del rivenditore ufficiale Ticketportal e la biglietteria dello stadio.

Info:

Birdwatching a Devínska Kobyla

11 maggio 2019

Visita guidata gratuita di birdwatching e osservazione della fauna selvatica in occasione della Giornata internazionale degli uccelli migratori, presso Devínska Kobyla, vicino a Devín, la vetta più alta dei Carpazi di Devín. Il percorso guidato per le famiglie dura circa 2 ore ed è adatto ai bambini. Per gli adulti, il percorso di circa 3 ore è più lungo e si conclude vicino all’ingresso del castello di Devín, dove nidifica tra gli altri il gheppio, un tipo di falconide.

Info:

Modranský piknik 2019

11 maggio 2019

Raffinato picnic sul prato di una volta, nel grembo di una natura armoniosa come quella della nota area di Harmónia, vicino a Modra, sulle colline dei Piccoli Carpazi a poche decine di chilometri da Bratislava. Tra le attrazioni, con il sottofondo delle melodie swing degli anni trenta del secolo scorso, si svolgeranno sfilate di moda e di auto d’epoca, un concerto del trio vocale femminile Paper Moon Trio, che ci riporta con la sua musica all’epoca tra le due guerre, e una visita guidata alle ville di Harmónia.

Info:

Notte dei musei e delle gallerie

18 maggio 2019

Festival annuale che si svolge in cento località della Slovacchia, come del resto in tutti i paesi d’Europa. Numerosi eventi costelleranno la manifestazione nella capitale Bratislava e in diverse località della regione, con la possibilità di visitare istituzioni museali e collezionistiche a tarda sera con visite guidate a tema, commenti d’autore, laboratori creativi, animazioni, spettacoli. I musei e le gallerie di Bratislava e della regione offrono un programma congiunto a ingresso unico di 3 euro, da pagarsi al primo ingresso (gratis i bambini sotto i 10 anni). Per l’occasione saranno migliorati i trasporti pubblici con più corse notturne e trasporti speciali come bus e tram storici. In regione il festival coinvolge circa 40 località a partire dal pomeriggio fino alla mezzanotte.

Info: ,

VINO VIVO 2019, Bratislava

19 maggio 2019 Festival del vino naturale, autentico e artigianale. Si possono degustare vini bianchi, rosè, aranci, rossi, fermi, frizzanti, vini senza solfiti aggiunti, vini fatti in anfore d’argilla o uova di cemento, con uva mostata con i piedi, non filtrati, bio, biodinamici e vari altri. I vini presenti al festival sono realizzati principalmente da aziende vinicole artigianali provenienti da Slovacchia, Boemia e Moravia del sud.

Info: Cirkul’art festival – Bratislava

25 – 27 maggio 2019

Cirkul’art è un festival dell’arte circense contemporanea e del circo-teatro e teatro di strada, dove si esibiscono compagnie internazionali provenienti dai più diversi paesi e con una offerta artistica e creativa di spettacoli di generi e per pubblici molto differenziati. Questo è l’unico evento di questo tipo in Slovacchia. Il programma offre numerosi spettacoli in una location unica, organizzato come un villaggio circense delle meraviglie, presso il Parco del maniero di Stupava, poco fuori dalla capitale.

Info . EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 – Bratislava

27 – 31 maggio 2019

La 46esima edizione dell’International Film Festival Ekotopfilm – Envirofilm, fatto che lo rende il più antico festival del genere in Slovacchia, porterà nuovi film documentari da tutto il mondo e dibattiti sulle attuali problematiche ambientali in Slovacchia. Il focus del festival è da puntato su film documentari che si occupano della crescita sostenibile. Saranno presentati nel corso della manifestazione nuovi film provenienti da oltre 50 paesi, oltre ad eventi collaterali quali presentazioni, workshop e discussioni sugli attuali problemi ambientali della Slovacchia e del mondo. Ingresso gratuito.

Info: