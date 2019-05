Trnava sarà Città europea dello sport nel 2020

La Federazione europea delle Capitali e delle Città dello Sport (ACES Europe) ha assegnato alla città di Trnava il titolo European City of Sport 2020. Il presidente di ACES Europa, Gian Francesco Lupattelli, ha dichiarato in una lettera, con la quale ha informato Trnava della notizia, che la città è un esempio nel settore dello sport e ne ha apprezzato le strutture sportive, i programmi e le attività. Il titolo, ha affermato il sindaco Peter Brocka, è un segnale che Trnava, quando si tratta di sport, è sulla strada giusta. Questo vuole anche dire che avremo una posizione migliore nel chiedere finanziamenti destinati a investimenti in infrastrutture sportive, e saremo inoltre più visibili in patria e all’estero, ha detto il sindaco. La cerimonia di premiazione si svolgerà a novembre presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

I commissari hanno visitato personalmente numerose strutture sportive a Trnava, in particolare il centro tennistico e lo stadio di calcio. Il sindaco Bročka aveva presentato la candidatura davanti ai membri della commissione. Il titolo della Capitale europea dello sport 2020 è andato a Malaga, in Spagna, che seguirà a Budapest, Capitale dello sport 2019. Tra le città slovacche, Trnava è stata preceduta da Michalovce (regione di Kosice) nel 2019, Nitra (2018), Banska Bystrica (2017) e Kosice (2016). Tra le Città dello Sport di quest’anno vi sono anche le italiane Livorno, Mantova, Oristano e Vercelli.

(Red)

Foto Lubos Houska