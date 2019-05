Le aziende slovacche sono i peggiori pagatori in Europa

Secondo lo studio European Payment Practices 2018, condotto nella primavera dell’anno scorso in 17 paesi europei, i paesi dell’Europa orientale sono ancora in ritardo rispetto a quelli occidentali in termini di disciplina dei pagamenti. La Slovacchia in questa tabella ha ottenuto il punteggio peggiore in tutta Europa, con un 27% dei pagamenti che è stato fatto in ritardo o addirittura mai. La Danimarca si è classificata prima con il 15% di ritardi, l’Europa occidentale ha una percentuale del 19%, e la media dell’Europa centro-orientale è stata pari al 22%.

(Red)

Foto MaxPixel