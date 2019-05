Sondaggio: il 5% delle madri con bambini tra i 3 e i 12 anni sono single

Secondo un sondaggio realizzato dall’Istituto di ricerca sulla comunicazione sociale dell’Accademia Slovacca delle Scienze (SAV), il 5% delle madri slovacche con bambini tra i 3 e i 12 anni sono genitori single. La maggioranza delle madri (il 71%) ha famiglia con il marito, e il resto (24%) vive in una forma di genitorialità alternativa. Quasi una donna madre su cinque vive in convivenza con un uomo, il 2% ha una relazione con un uomo o il padre del proprio figlio ma in famiglie separate e il 2,3% vive con una donna. Il sondaggio, che risale all’autunno 2018, ha considerato le famiglie in Slovacchia con almeno un bambino tra i 3 e i 12 anni. Secondo l’agenzia Focus, potrebbero esserci 190.000 famiglie in Slovacchia di questo tipo, su una popolazione totale di 5,5 milioni di abitanti. Sono 40.000 le famiglie con madri e padri che vivono al di fuori del matrimonio.

(Red)

Foto photochur