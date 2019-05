Come il whistleblowing ha cambiato tutto, dalla privacy ai media

Il caso Snowden in particolare ha contribuito, fornendo elementi di evidenza sostanziali e di prima mano, alla comprensione delle potenzialità di internet come strumento di controllo anche per i governi democratici. Le rivelazioni di Snowden, emerse tramite l’operato della stampa, hanno portato il tema della sorveglianza fuori dai surveillance studies e dalla cerchia degli esperti di information security, diventando di fatto mainstream, facendo scaturire un dibattito senza precedenti.

Chelsea Manning, con ogni probabilità l’archetipo del whistleblowing per la sua generazione, ha dimostrato le potenzialità di internet come strumento effettivo di dissidenza digitale e di azione sociale (Ziccardi, 2013, pp. 73-123). La parabola di WikiLeaks nel corso dei suoi primi dodici anni è invece paradigmatica delle potenzialità delle tecnologie digitali e della sicurezza informatica come strumenti di liberation technology (Diamond, 2010) utili al giornalismo e all’attivismo digitale e, allo stesso tempo, emblematica nel mostrare i rischi connessi a una loro potenziale weaponization – la loro trasformazione in strumenti e tattiche con altri fini – come emerso con il coinvolgimento, che appare sempre più com- provato, di WikiLeaks nelle operazioni di hackeraggio dell’intelligence russa nel contesto delle elezioni Usa del 2016, un fenomeno comunicativo-politico sempre più frequente e che la ricercatrice Gabriella Coleman ha definito come “public interest hack” (2017).

Come anticipato prima, invece, l’esplosione del caso Cambridge Analytica, ha disvelato – con un’evidenza fattuale prima non disponibile – un caso plateale di abuso nell’utilizzo dei dati personali degli utenti di internet, contribuendo alla comprensione dei meccanismi che sorreggono l’economia della rete in questa fase storica e sui modi in cui i dati personali online possano essere oggetto di abuso. Tutti questi casi sono stati fortemente mediatizzati e hanno avuto negli organi di stampa i loro canali di diffusione. Ad assimilarli, oltre al fatto di coinvolgere direttamente temi di ambito mediatico e comunicativo, è il fatto di avere nel whistleblowing la loro origine e ambito di riferimento.

Il whistleblowing è una pratica che di certo non è nata con WikiLeaks o Snowden ma che si intreccia con il giornalismo e l’attivismo politico sin dai loro albori. Negli ultimi otto anni ha assunto però una rilevanza ancora più forte e un peso specifico maggiore nell’indirizzare il dibattito pubblico su questi temi, come in altri settori.