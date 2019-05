Zuzana Čaputová è Personalità europea dell’anno

La presidente eletta Zuzana Čaputová, che si insedierà al palazzo presidenziale a metà giugno, ha ricevuto la scorsa settimana il premio “European Personality of the Year” nella seconda edizione degli che si sono svolti lunedì 6 maggio 2019 a Bruxelles. Il premio, organizzato da Euronews, il primo canale di notizie internazionali in Europa, e l’European Business Summit (EBS), punta a mettere in luce risultati eccezionali ottenuti da persone considerate leader europei nei settori degli affari, politica, imprenditorialità e innovazione, la cui opera può aiutare a plasmare il futuro dell’Europa.

Zuzana Čaputová ha vinto il premio nella categoria European Personality of the Year, superando gli altri due nominati Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che opera per fermare il cambiamento climatico, e Lilian Thuram, già calciatore professionista francese e ambasciatore dell’UNICEF con una lunga esperienza nella lotta contro il razzismo.

Čaputová non era presenta alla cerimonia ma ha inviato un video di ringraziamento che è stato trasmesso nel corso della serata. In un commento su Twitter, la neo presidente ha scritto di essere grata e onorata, e che il premio le servirà «come incoraggiamento per il mio futuro lavoro».

Thank you very much! I am humbled and honoured by this award. It serves as an encouragement for my future work. 🇪🇺🇸🇰 , — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova)

Nella stessa serata di gala sono stati premiati tra gli altri il capo della Commissione UE Jean-Claude Juncker quale European Leader of the Year, Vincent Zimmer e Markus Kressler, creatori di un progetto per permettere l’istruzione superiore ai rifugiati come European Entrepreneur of the Year, e Saori Dubourg, membro del CdA e capo del divisione Nutrizione e salute di BASF SE per la European Corporate Social Initiative of the Year. Infine, European Innovator of the Year è stato nominato Yvan Bourgnon, fondatore e ceo di The Sea Cleaners, progetto di pulizia degli oceani dai rifiuti di plastica.

