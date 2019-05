Juncker: senza la Slovacchia l’Europa sarebbe più povera

La Slovacchia ha il suo posto stabile in Europa, e «Non mi sono mai pentito neanche per un secondo dell’ingresso della Repubblica Slovacca nell’Unione Europea», ha dichiarato in il capo della Commissione europea Jean Claude Juncker, in scadenza tra pochi mesi. Nell’intervista, fatta in occasione del 15° anniversario della Slovacchia come Stato membro dell’UE, Jucker, che nel 1997 era primo ministro del governo del Lussemburgo e presiedeva il Consiglio dell’Unione europea, ha detto di ricordare «che alcuni dei 15 vecchi membri dell’UE non erano così contenti della candidatura della Slovacchia», per la gestione poco democratica del suo governo (a capo del quale era Vladimír Mečiar). Jucker ha detto di avere contribuito «a spiegare che si dovevano considerare i cittadini slovacchi, non i loro rappresentanti politici».

Secondo lui, la crisi migratoria è stato l’avvenimento che ha mostrato come la parte occidentale e quella orientale dell’Europa non abbiamo ancora raggiunto una comune base culturale e politica. Ma si è detto contento che con il passare del tempo la situazione sia divenuta meno critica. Juncker ha elogiato la Slovacchia per l’atteggiamento europeista e la volontà di combattere la corruzione. Ha citato l’omicidio del giornalista Ján Kuciak e della sua fidanzata nel febbraio 2018, e ha detto che mentre a Bruxelles se ne discuteva in modo preoccupato questo gesto vile ha colpito profondamente gli slovacchi, ma li ha anche attivati nell’affrontare la corruzione politica con grandi proteste per le strade.

Riguardo al futuro, Juncker ha espresso il desiderio che si smettesse di dividere in tutti i modi l’Europa in due parti. Ci possono essere differenze tra i membri, ma «l’Europa ha bisogno che entrambe le parti dei suoi polmoni respirino bene. Per garantire questo, i nostri amici dell’Europa centrale devono avvicinarsi e noi dobbiamo imparare a capirli meglio». Concludendo, Juncker ha detto che «senza la Slovacchia, l’Europa sarebbe più povera».

(Red)

Foto eu2018bg by